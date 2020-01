Tweede aanhouding schietincident Haarlem

De verdachte werd aangehouden in Amsterdam. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt welke rol de Haarlemmer heeft gespeeld bij het schietincident. Eerder werd al een 21-jarige Haarlemmer aangehouden. Deze verdachte is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.



Bij het schietincident kwam een 29-jarige Beverwijker om het leven. De politie verzoekt eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak om zich te melden. De recherche in Haarlem is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2020015256