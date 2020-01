Grote vechtpartij: slachtoffers en getuigen gezocht

Rond 03.30 uur ontving de politie de melding van een grote vechtpartij op de Lange Houtstraat. Tientallen jongeren stonden buiten voor de uitgaansgelegenheid De Danzig en er vonden verschillende vechtpartijen plaats. Meerdere personen deelden rake klappen uit en één persoon werd zelfs naar de grond gewerkt en vervolgens meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt. Van deze gebeurtenissen circuleren op social media verschillende beelden.



Jongeren keren zich tegen politie

Agenten probeerden de rust terug te laten keren op de Lange Houtstraat, maar de veelal dronken jongeren luisterden amper. Na enige tijd keerden zij zich tegen de agenten en gooiden met glazen, flessen en andere voorwerpen richting de politie. Uiteindelijk slaagden de agenten door op linie te staan erin de jongeren uiteen te drijven. Een 19-jarige Hagenaar is aangehouden voor belediging.



Slachtoffers en getuigen gezocht

Was jij afgelopen nacht aanwezig op de Lange Houtstraat en heb je iets gezien of gehoord? Of was je slachtoffer van de vechtpartij? Dan komt de politie graag met jou in contact via 0900-8844 of M 0800-7000.