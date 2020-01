Aanhouding na steekincident Ridderkerk

Het was rond 14.30 uur toen het steekincident plaatsvond. Wat de aanleiding was, is nog onbekend. Hulpdiensten waren er snel en zetten alles op alles voor het slachtoffer. Een traumaheli vloog en een spoedtransport stond klaar. Het slachtoffer is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht en vecht voor zijn leven. Inmiddels startten rechercheurs een onderzoek en spraken met getuigen. Al snel na het incident hield de politie een verdachte aan: een 13-jarige jongen uit Rotterdam. School heeft de leerlingen naar binnen gehaald en opgevangen. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld. Beide jongens zitten daar op school. Het incident gebeurde een stuk verderop, uit het zicht van school.

Heeft u informatie?

Heeft u iets gehoord of gezien dat waardevol is voor het onderzoeksteam, en nog niet met de politie gesproken? Bel alstublieft met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.

Een mes op zak is niet normaal!

Steeds meer jongeren lopen met een wapen op zak. Dat blijkt uit de toename van het aantal in beslag genomen messen bij jeugd. Ook zien we een toename van het aantal ernstige incidenten met steekwapens onder (zeer jonge) jongeren. Dat is zorgelijk. Met alle partijen die hier invloed op kunnen hebben, moeten we jongeren laten beseffen dat een mes op zak dragen de kans aanzienlijk vergroot om slachtoffer of dader te worden van een steekincident. En dat is in beide gevallen iets dat je tekent voor de rest van je leven.