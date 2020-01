Drie mannen aangehouden na kluisdiefstal en achtervolging

(stockfoto politie)

Via cameratoezicht kwam er rond twee uur vannacht bij de politie een melding binnen dat drie mannen en kluis aan het inladen waren in een auto bij een woning in het centrum van Rotterdam. Na het inladen van de kluis ging de auto ervandoor over de Aert van Nesstraat. Gewaarschuwde agenten zijn direct uit gaan kijken naar de auto en op het Hofplein werd dan ook een stopteken gegeven aan de verdachte auto.

Na het negeren van het stopteken is een achtervolging ingezet die eindigde met een crash van de verdachte auto op de Molenwerfstraat in Berkel en Rodenrijs. De drie mannen sprongen uit de auto en gingen ervandoor, maar werden korte tijd later na onder meer het inzetten van de diensthond aangehouden.

De drie verdachten zitten en het onderzoek gaat volop verder. Het onderzoeksteam gaat de verdachten horen, camerabeelden bekijken en met eventuele getuigen spreken. Heeft u waardevolle informatie voor het onderzoek en nog niet met ons gesproken? Deel uw informatie dan, dat kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.