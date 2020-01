Onderzoek gestart na verdacht overlijden Willem Passtoorsstraat

Donderdagavond rond 18.50 uur zijn rechercheurs een onderzoek gestart op de plek van de reanimatie van de vrouw. Ook is er een verdachte aangehouden, het gaat om een man uit Schiedam van 23 jaar oud. De man en vrouw wonen samen op het Faassenplein in Schiedam. In de woning is gisteravond onderzoek gedaan. De politie heeft nog veel vragen en roept getuigen op, die nog niet met de politie hebben gesproken, zich te melden. Mogelijk is er een ruzie, een burenruzie of onenigheid geweest tussen de twee of wellicht met meerdere mensen erbij.

Heeft u informatie?

Heeft u iets gehoord of gezien donderdagavond op Willem Passtoorsstraat of op het Faassenplein in Schiedam? Mogelijk dat er een ruzie, een burenruzie of onenigheid op straat is geweest, op het Faassenplein of op de Passtoorsstraat. Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0900-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen. Er is vrijdag ook een burgernetbericht verspreid.