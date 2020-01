Boze ex aangehouden na lossen waarschuwingsschot

Op donderdag 30 januari 2020 om 23.30 uur belden een angstige vrouw vanuit de wijk Dommelbergen naar het Operationeel Centrum. Haar boze ex was door het lint aan het gaan. Ze had zich in de badkamer opgesloten en had gezien dat hij mogelijk een vuurwapen zou hebben. Meerdere politie-eenheden werden naar de woning gestuurd. Specialisten werden opgeroepen. Maar voordat de politie bij de woning aankwam meldde de vrouw dat hij was vertrokken in een auto.