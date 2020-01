Getuigen gezocht van gewapende winkeloverval

De politie heeft via burgernet een signalement van de verdachte verspreid en het publiek opgeroepen om informatie te delen. Het gaat om een blanke man, met een leeftijd rond de 30 jaar. Hij heeft een smal postuur, zwart haar en droeg bij de overval een roze muts met blauwe jas. Heeft u de man gezien of informatie over de overval? Deel dit dan via 0900 – 88 44 of anoniem via 0800-7000.