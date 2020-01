Zes jongeren niet langer verdacht van sexting

Bij de doorzoekingen in de woningen van de minderjarige jongeren in Venray nam de politie destijds hun telefoons in beslag. Naar aanleiding van het daarop volgende politieonderzoek is er tegen een nieuwe verdachte een verdenking gerezen. Tevens is gebleken dat de zes jongeren niet langer als verdachten dienen te worden aangemerkt. Het politieonderzoek naar deze sextingzaak gaat onverminderd verder. Hierin werkt de politie nauw samen met de gemeente Venray en het Openbaar Ministerie. De zes jongeren hebben hun telefoons inmiddels weer terug gekregen. Meer informatie over het lopende onderzoek kan gezien de gevoeligheid van het onderwerp en zorgvuldigheid op dit moment niet worden gegeven.