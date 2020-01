Beslapen bed verraadt aanwezigheid verdachte

Bij het betreden van een woning op maandag 20 januari werd een 23-jarige man in Den Haag aangehouden. Even leek het erop dat de Hagenaar niet aanwezig was in de woning, maar een beslapen bed verraadde zijn aanwezigheid. De man werd na wat speurwerk in zijn onderbroek aangetroffen bovenop het dak van het gebouw, verstopt achter een schoorsteen. De man zit een gevangenisstraf van 30 dagen uit.



Woensdag 29 januari werd een 28-jarige Hagenaar aangehouden in Den Haag. De man was door de Rechtbank veroordeeld tot 360 dagen gevangenisstraf voor een poging tot mensenhandel. Van deze 360 dagen stond nog 165 dagen gevangenisstraf open. Diezelfde dag is ook een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Den Haag. Hij was veroordeeld voor diefstal met geweld in vereniging. De man zit een gevangenisstraf van 72 dagen uit.



Opsporingsactie

Op woensdag 29 januari werden in Den Haag, Waddinxveen en Boskoop verschillende adressen bezocht tijdens een opsporingsactie. Doel van deze actie was het incasseren van openstaande boetes, het aanhouden van veroordeelden die nog een straf moeten uitzitten en het actief opsporen van DNA-gesignaleerden. Op een adres in Boskoop werd een gesignaleerde man niet aangetroffen, wel bleek dat in dezelfde woning per toeval twee andere gezochte mannen aanwezig waren. Een van de mannen werd gezocht voor een openstaande strafzaak. De mannen zijn aangehouden.



Tijdens dezelfde actie werd in Den Haag en 42-jarige vrouw aangehouden voor een openstaande gevangenisstraf van 11 dagen. Op een ander adres in Den Haag werd een 44-jarige man aangetroffen en meegenomen voor een DNA-afname.



Wat is het EVA-Team?

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook bij schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.