Nieuwe aanhoudingen na mishandeling door groep jongeren

Woensdagavond 8 januari tussen 20:30 en 21:00 uur werden twee jongens van 16 en 17 jaar op De Looch aangevallen door een groep jongeren. Ze werden geschopt en geslagen en bedreigd met wapens. In totaal zijn daarbij nu zes aanhoudingen verricht. De drie nieuwe aanhoudingen betreffen alle drie minderjarige jongens. Vanwege hun leeftijd zijn zij inmiddels heengezonden tot hun zaak voorkomt.

Het onderzoekt loopt door en de politie vraagt getuigen en mensen die meer weten, contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.