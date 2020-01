Politie onderzoekt brutale beroving Mirabelweg

Een 29-jarige Eindhovenaar liep kort voor 01.00 uur over straat toen een onbekende man plotseling op hem afliep en aansprak. Die man bedreigde hem met een vuurwapen en eiste geld. Het slachtoffer haalde daarop enkele geldbiljetten uit zijn zak en gooide die op de grond. De straatrover eiste vervolgens nog sieraden van het slachtoffer, maar die gaf hij niet. De verdachte dreigde vervolgens te schieten, maar deed dat uiteindelijk niet en rende weg in de richting van het noordelijk deel van het Amandelpark.

Het slachtoffer beschrijft de verdachte als een man tussen 18 en 24 jaar oud, circa 1.75 meter en met een normaal postuur. Hij had een buitenlands accent en was geheel in het zwart gekleed.

Hebt u iets gehoord of gezien vrijdagmorgen rond 01.00 uur op de Mirabelweg of omgeving? Bel dan 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).