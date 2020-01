Gestolen auto te water

Ter plaatse bleek een personenauto in het kanaal te liggen. Duikers van de brandweer gingen het water in om uit te sluiten dat er personen in of bij het voertuig zouden liggen. Er werd niemand aangetroffen.

Het kenteken van de auto bleek thuis te horen op een adres aan de Oostgraftdijk. Bij onderzoek bleek hier ingebroken te zijn. De inbrekers hadden hier een raam open gebroken. Vermoedelijk hebben de inbrekers hier de auto gestolen. Of er verder iets buit is gemaakt is (nog) niet bekend.

De getuige meldde dat de verdachten na te zijn weggerend even verderop in een auto zijn gestapt en zijn weggereden. Een onderzoek in de omgeving leverde echter geen verdachten op. Wel werd in Middenbeemster een auto aangetroffen. Het bleek te gaan om een gestolen voertuig. Mogelijk gaat het om de vluchtauto.