Verdachte steekincident aangehouden

Omstreeks 19.35 uur kreeg de politie melding van een steekincident dat plaats zou hebben gevonden in een woning aan de Randmeer in Medemblik. Ter plaatse sprak de politie met het slachtoffer die vertelde ruzie te hebben gekregen met de verdachte, die als gast in zijn woning verbleef.

Bij de ruzie was het slachtoffer gestoken. Hierdoor had hij een lichte wond opgelopen. Toen de gelegenheid zich voordeed, was het slachtoffer uit de woning gevlucht en had de politie gebeld. De verdachte kon in de woning worden aangehouden. Een onderzoek wordt ingesteld.

2020001985