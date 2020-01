Passantenonderzoek dodelijke schietpartij Schiedam

Uit onderzoek blijkt dat er op die bewuste zaterdagavond 28 december rond 19.30 uur, nog iemand gewond is geraakt. Die persoon heeft, eventueel met hulp van anderen, de woning verlaten. Dit moet opgevallen zijn bij voorbijgangers, omwonenden en uitgaanspubliek.



Het passantenonderzoek vindt plaats in de omgeving van de Boomgaardstraat waaronder: Bagijnhof, Lange Kerkstraat, Grote Markt en Ooievaarsteeg.

Via het passantenonderzoek hoopt de politie extra informatie over die avond te krijgen.



Tips?

Is u iets opgevallen? Bel met de politie. Of heeft u wellicht beelden? Het onderzoeksteam stelt alle informatie op prijs. Neem contact op met 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.