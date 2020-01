Harddrugs in schuur

De politie ontving een anonieme melding over de aanwezigheid van harddrugs in een schuur aan de Hercules Segherslaan. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat er voldoende bewijs in zat om een onderzoek in te stellen en agenten gingen vrijdag 3 januari 2020 rond 15u naar de bewuste woning. In de schuur lagen harddrugs en ander materiaal. Het gaat om ruim 100 gram heroïne, 11 gram cocaïne, 750 gram versnijdingsmiddelen, een stroomstootwapen en armaturen, assimilatielampen, transformatoren en een gestolen snorfiets. De eigenaar van de snorfiets is inmiddels daarover geïnformeerd. De politie hield de 23-jarige verdachte uit Vlissingen in de woning aan voor nader onderzoek.