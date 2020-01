Inbreker op heterdaad aangehouden

De bewoonster hoorde omstreeks 07.45 uur geluiden bij een raam van de woning. Ze ging bij het raam kijken en zag daar een man. De man ging er toen snel via een brandgang vandoor. De vrouw alarmeerde de politie. Op basis van het signalement dat zij doorgaf is de man kort daarop in de Boschstraat aangehouden. Hij zit vast en wordt later verhoord. De bewoonster deed aangifte van poging woninginbraak.