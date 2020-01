Politie zoekt getuigen bedreiging bejaarde man Volkel

Het slachtoffer opende vrijdagavond rond 21.45 uur de voordeur van zijn woning aan de Leeuwstraat nadat er werd aangebeld. De man die voor de deur stond, wilde de woning binnengaan en bedreigde de bejaarde man met een vuurwapen. Het lukte het slachtoffer de belager buiten te werken, maar hij kreeg daarbij wel een klap tegen zijn hoofd met het vuurwapen. De verdachte ging er vervolgens snel vandoor. Waarom hij het op het slachtoffer gemunt had, is niet duidelijk.

De verdachte is circa 20 jaar, heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk en droeg een donkere jas en muts. We hebben al getuigen gesproken die kort voor het incident enkele mannen hebben gezien die zich verdacht ophielden in de buurt van de woning. Nadien hebben anderen gezien dat er na de mishandeling een donkerkleurige auto met enkele mannen is weggereden. Het is echter de vraag of dit dezelfde mannen zijn.

We nemen de bedreiging uiterst serieus en zijn een rechercheonderzoek gestart. We zoeken getuigen die meer informatie hebben, vooral over de donkerkleurige auto met daarin de mannen. Heb je tips? Bel dan met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem (0800 -7000).