Man mishandeld op parkeerterrein

De man zat omstreeks 20.00 uur samen met een vrouw in een auto op een parkeerplaats aan de Bachlaan toen ineens het portier werd opengerukt door een man. De man bedreigde het slachtoffer met een mes en gaf hem vervolgens meerdere vuistslagen op zijn gezicht. Het slachtoffer moest onder bedreiging in een auto bij de verdachte stappen. Er is enige minuten rondgereden en daarna mocht hij de auto weer verlaten. De achtergebleven vrouw had inmiddels alarm geslagen en agenten hebben haar en het slachtoffer opgevangen. Slachtoffer is door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen. Vermoedelijk gaat het om een conflict in de relationele sfeer. Slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling. De politie doet verder onderzoek.