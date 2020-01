Wapens getrokken tijdens aanhouding

De politie kreeg een melding van huiselijk geweld in Halsteren. De verdachte was daar ondertussen weggereden en reed richting Lepelstraat. Na een korte achtervolging wilden agenten hem even later nabij een garage aan het Geuzenhof aanhouden. De verdachte was door een openstaand hekwerk gereden en was gestopt op een oprit naar een garage. Hij maakte meermaals aanstalten om op de politie in te rijden. Agenten hebben hun vuurwapens moeten trekken en pas na meermaals gebruik van de pepperspray kon de verdachte worden overmeesterd. Hij zit vast voor nader onderzoek poging doodslag op agenten. Ook wordt het huiselijk geweld onderzocht.