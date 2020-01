Politie zoekt getuigen van achtervolging en aanrijding met politieauto

Omstreeks 22.00 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie op de Wegtersweg. De melder zag dat iemand over een hek klom. Ook was een witte bestelbus gezien. Surveillerende agenten keken uit naar de bus. Ter hoogte van het Mitchamplein zagen ze een witte bestelbus vanuit de Bankastraat linksaf de Deldenerstraat oprijden. Toen ze keerden om de bus te controleren, reed deze er met hoge snelheid vandoor de Oldenzaalsestraat op. Daar haalde de bestelbus snelheden van ruim boven de 100km/h. Vervolgens reed de bestuurder via de Beethovenlaan en de Oude postweg de woonwijk Klein Driene in.

Op de Josef Haydnlaan kwam het vervolgens tot een aanrijding met een politieauto. De bestuurder, een 44-jarige man uit Enschede, werd aangehouden. Zowel hij als een agent raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Beiden zijn maandagochtend ontslagen. De verdachte is overgebracht naar het arrestantencentrum. Met de agent gaat het naar omstandigheden goed.

Op de Wegtersweg troffen agenten een bestelbus aan, waarvan een ruit was vernield. De politie onderzoekt of er een verband is met de eerdere melding van een verdachte situatie en de achtervolging van de witte bestelbus.