Beroving Jaagpad

Op 2 januari rond 20.30 uur fietste de jongen van Amersfoort richting Leusden over het jaagpad. In het tunneltje onder de A28 werd hem de weg geblokkeerd door meerdere mensen. Met geweld werd de jongen van zijn fiets gehaald en gemaand om spullen af te staan. Hierna zijn de verdachten gevlucht.

Signalement verdachten

Het gaat om vier verdachten rond de leeftijd van 17 jaar met een getinte huidskleur. Ze droegen allen donkere kleding.

Van een verdachte is meer bekend:

1.75 – 1.80 meter lang

Dun postuur

Geen opvallende kenmerken aan gezicht.

Zwarte joggingbroek, zwarte schoenen, dikke zwarte of donkerblauwe winterjas met bontkraag

Getuigen gezocht

Weet u meer over wat er 2 januari in de tunnel bij het Jaagpad is gebeurd? Geef uw informatie dan snel door via onderstaand meldformulier of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem.