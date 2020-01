Straatroof Blaricum; politie zoekt getuigen

De jongen fietste achter zijn vrienden aan op de Torenlaan in Blaricum in de richting van Laren. Opeens rende er een onbekende jongen vanaf de Noolseweg op hem af. Die schopte tegen zijn fiets aan om hem te laten stoppen en riep: “Ik wil al je geld, anders steek ik je dood!”.

De 14-jarige stapte zo snel mogelijk van zijn fiets af en zag uiteindelijk kans weg te rennen. Toen hij achterom keek, zag hij dat de dader zijn fiets flink aan het molesteren was en zijn fietssleutel uit het slot stal.

De dader heeft het volgende signalement:

- Blanke huidskleur

- Is rond de 1,85m lang

- En droeg een oranje jas met capuchon.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.