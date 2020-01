Getuigen gezocht beroving

Rond 19.45 uur fietste het slachtoffer op de Prins Bernhardlaan. Verderop zag het slachtoffer een man met een fiets het fietspad blokkeren. Toen het slachtoffer vroeg of de man met de fiets aan de kant wilde gaan werd het slachtoffer door de man bedreigd met een mes. De dader riep tegen het slachtoffer dat hij zijn persoonlijk bezittingen moest afgeven. Het slachtoffer kon uiteindelijk snel weg fietsen en ontkomen.

Signalement dader:

Man

Blanke huidskleur

Rond de 1.70m lang

Rond de 20-25 jaar oud

Blauwe ogen

Gekruld blond haar, opgeschoten aan de zijkanten en achterkant

Fietste op een blauwe/grijze damesfiets. Mogelijk dat het een elektrische fiets was.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 08000-7000.

202000363