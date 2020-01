Vrouw aangehouden na steekincident

Rond 10.25 uur kreeg de politie een melding dat er een steekincident had plaatsgevonden naar aanleiding van een conflict in de Liornestraat. Het 52-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. De politie heeft de 58-jarige vrouw aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Vermoedelijk ligt de toedracht in de relationele sfeer.

2020003048