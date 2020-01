Echtpaar overvallen; wie heeft iets gezien?

(Foto: stockfoto politie)

De man en vrouw stapten zondagmiddag uit de auto en liepen samen naar hun restaurant aan het Zuidplein, toen zij werden belaagd door twee mannen. Een van de overvallers had een knuppel bij zich en begon daarmee de man te slaan. De vrouw wist te ontkomen. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt, waarna een van de daders weg rende met twee tassen die het slachtoffer bij zich had. De overvaller kwam echter op zijn vlucht ten val en kon door een getuige worden overmeesterd. Hij werd overgedragen aan de politie.

De tweede verdachte wist te ontkomen. Naar deze man is de politie op zoek. Het gaat om een donker getinte man met een slank postuur. Hij was ongeschoren, tussen de 1.70 en 1.80 lang en droeg een zwart bomberjack en capuchon.