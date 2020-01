Mogelijke drugsdealer met 67 pakketjes coke aangehouden

Tijdens het onderzoek bleek dat er recent ook een tip binnen was gekomen bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) dat vanuit de auto van de verdachte drugs gedeald zou worden. Hierop werd besloten om een nader onderzoek in de auto in te stellen. In een verborgen ruimte naast het stuur werden 67 zakjes met cocaïne aangetroffen. Hierop is de bestuurder aangehouden en vastgezet.