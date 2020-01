Politie verhuist naar nieuw pand in Bergen op Zoom

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat meegenomen is in de bouw van dit pand. Het gebouw is bijna volledig energie neutraal uitgevoerd. Op het dak staan zonnepanelen om energie op te wekken en een deel van het dak is bedekt met vetplanten (sedum) als isolatie. Regenwater wordt opgevangen in filtratiebakken en oude politie- en brandweeruniformen zijn hergebruikt in de geluiddempende panelen. De ramen aan de zuidzijde van het gebouw zijn kleiner en verder naar binnen geplaatst, zodat er minder warmte binnen komt en medewerkers minder last hebben van fel zonlicht.

Het thema groen dat herkenbaar aanwezig is in dit gebouw sluit daar mooi bij aan. De medewerkers die mee hebben gedacht over de inrichting hebben de voorkeur uitgesproken voor een link naar de natuur, een blik op buiten in ons werkgebied Zeeland-West-Brabant. Daar zijn alle foto’s op de wanden door de gebruikers van de betreffende ruimte op uitgekozen.