Tilburgse aangehouden voor rijden zonder rijbewijs en joyriding

Agenten zagen op het Korvelplein een auto rijden waarvan bekend is dat daar soms een jonge vrouw in rijdt die geen rijbewijs heeft en dan zonder toestemming de auto van moeder meeneemt. De dienders gaven een stopteken waaraan werd voldaan. Er zaten twee jonge vrouwen in het voertuig. Bij de passagier stond een grote lachgas fles. Er lagen gebruikte ballonnen bij de voeten van beiden. De bijrijdster gaf toe dat ze beiden lachgas hadden gebruikt, maar de bestuurster had dat volgens haar niet tijdens het rijden gedaan. De 19-jarige Tilburgse werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs en joyriding. Haar moeder heeft aangifte gedaan.