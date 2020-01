Aangehouden voor witwassen - broekzakken puilden uit

Bij de controle bleek dat de eigenaar zelf niet in het voertuig zat. De bijrijder had de auto gehuurd maar hij gaf aan dat hij de boete wel wilde betalen. Toen de beide inzittenden uitstapten viel het de agenten op dat hun broekzakken bol stonden. Ze stonden zo bol, dat de bovenkanten open stonden en de agenten dikke bundels met geld zagen. De bijrijder trok, schijnbaar achteloos, een biljet van 500 en een biljet van 200 euro uit zijn zak. Op de vraag hoeveel geld ze bij zich hadden antwoordden de mannen: ‘ongeveer 100.000 euro’ en daarbij wezen ze ook naar een tas op de achterbank. Daar bleek 95.000 euro in te zitten en in de broekzakken van de mannen zat in totaal 20.000 euro.