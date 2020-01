Drie aanhoudingen schietincident

De drie personen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat hun exacte rol is geweest. In verband met het lopende onderzoek kunnen op dit moment geen verdere personalia gemeld worden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In het kader van het ingestelde onderzoek komt de politie ook graag in contact met mogelijke getuigen.

Heeft u meer informatie of iets gezien dat mogelijk een bijdrage kan leveren aan het onderzoek? Meld dit dan via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).