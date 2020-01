Nieuwe informatie over woningoverval Bourtange in Opsporing Verzocht

In de uitzending wordt een reconstructie van de overval getoond en vertelt het slachtoffer over deze zeer ingrijpende gebeurtenis. We brengen nieuwe informatie uit het onderzoek in de hoop dat mensen iets herkennen en hun informatie met ons delen.

Het slachtoffer werd na de overval naar het ziekenhuis gebracht en houdt blijvend letsel aan deze laffe overval over. Waarom er zo veel geweld tegen hem werd gebruikt is onduidelijk.

De overvaller ging er met geld en de auto van het slachtoffer vandoor. Deze auto werd korte tijd later teruggevonden in Vlagtwedde.

Informatie

Hebt u iets gehoord of gezien in de periode rond de overval, of hebt u andere informatie die ons kan helpen de dader(s) achter deze overval en mishandeling te vinden? Deelt u die dan alstublieft met ons! Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Uitzending Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht begint dinsdagavond om 20.35 uur op NPO 1. Op woensdag 8 januari is de herhaling te zien op NPO 2 omstreeks 11.40 uur.