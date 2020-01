Politie krijgt nieuwe taak in beheer meldkamers

De veiligheidsregio’s dragen gebouwen, contracten en materiaal over aan de nieuwe organisatie LMS. Ook treden tachtig lokaal beheerders in dienst bij de LMS in het kader van de overdracht van beheer. Voor elke meldkamer is hiervoor een overdrachtsdossier opgesteld. Op 20 december 2019 bevestigde Jan van Loosbroek de overdracht door de zestien overdrachtsdossiers als ontvangende partij te ondertekenen. Liesbeth Huyzer, referent in de korpsleiding voor LMS, zegt daarover: ‘Het is een volgende toch wel spannende stap in de ontwikkeling van meldkamers. Vanaf 1 januari 2020 is de politie echt verantwoordelijk voor het beheer van meldkamers. Dat is geen klein ding, meldkamers moeten immers 24/7 goed functioneren.’