Nieuwe politiedocumentaire Team Parate Eenheid

In Team Parate Eenheid wordt het team gedurende acht afleveringen gevolgd en komen verschillende aspecten van het werk in beeld. Volgens de chef werkt het team op het snijvlak van blauw (regulier politiewerk) en het AT (arrestatieteam). Over het algemeen richt het team zich op risicovolle zaken, zoals een vechtsporter aanhouden of een inval in een drugspand. Gaat het om vuurwapenverdachten dan wordt er altijd met het AT overlegd. ‘Wij werken als TPE in het grijze gebied tussen blauw en AT’, benadrukt de expert. TPE is daarnaast inzetbaar als mobiele eenheid en ondersteunt de basisteams onder meer bij horeca-avonden.