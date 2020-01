Aandacht voor schietincident Zwolle in Opsporing Verzocht

De afgelopen periode vonden in de Overijsselse stad meer schietincidenten plaats. Die van 31 december gebeurde op de Buitengasthuisstraat. Onderzoek wees nadien uit dat er op deze oudjaarsdag tussen 20.00 en 20.15 uur mogelijk schoten waren gehoord. Tegen 21.40 uur kreeg de meldkamer een melding over een op straat aangetroffen gewonde man. Hulpdiensten gingen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. Het slachtoffer is een bekende van politie en justitie.

Er valt op dit moment nog niets te zeggen of er een verband is tussen deze gebeurtenis en de eerdere schietincidenten.