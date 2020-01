Mannen aangehouden voor beroving Arnhem

Bij de beroving in september 2019 is het slachtoffer in de toegangshal van een flat aan het Brandenburgesplein in Arnhem door twee personen belaagd. Zij gaan er vandoor met persoonlijke spullen van het slachtoffer.

In de zoektocht naar de daders heeft de politie het opsporingsprogramma Bureau GLD ingezet. Mede door tips na de uitzending kreeg het onderzoekteam zicht op de verdachten.