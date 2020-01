Politie doet onderzoek naar brand in boot Zeewolde

Getuigenoproep

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met de eigenaar van de boot. Het gaat om een metalen bootje met kajuit, in de kleuren wit en groen. Ook zoeken wij getuigen die meer informatie hebben over de brand en/of boot. Was u op 6 januari rond 16.00 uur in de buurt van het Laakse strand? Heeft u het bootje gezien of camerabeelden van de brand? Of heeft u meer informatie over dit incident? Bel 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.