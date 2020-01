Getuigen gezocht: dode hond aangetroffen in W.H. Vliegenbos

Team Milieu van politie Amsterdam onderzoekt de dood en het achterlaten van deze hond. Bent u getuige geweest van het dumpen van de hond? Weet u van wie deze hond is (geweest)? Mist u een dergelijke hond in uw omgeving? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen.