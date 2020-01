Drie aanhoudingen steekincident

Nadat twee mannen bij het steekincident gewond raakten, stelde de politie een onderzoek in. Dit onderzoek resulteerde in de aanhoudingen van de drie mannen. De mannen van 24 en 42 jaar werden in een woning in Vaals aangehouden. Eind december werd er een 21 jarige man aangehouden bij een ander geweldsincident. Dat is toen in het belang van het onderzoek niet gecommuniceerd. Het tweetal dat dinsdag is aangehouden is in verzekering gesteld, de derde man is inmiddels in bewaring gesteld. De politie onderzoekt of de drie verdachten mogelijk bij meer geweldsincidenten betrokken zijn.