Getuigen gezocht van schietincident bij discotheek

Rond 01.45 uur werd er een aantal schoten gelost door de verdachte. Direct hierna ging deze er in onbekende richting vandoor. Het slachtoffer stond op dat moment in de wachtrij om de discotheek binnen te komen. Hij raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen. De politie is na het schietincident een (sporen)onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding en achtergronden zijn van het schietincident.