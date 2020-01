Getuigen gezocht voor brandstichting Valkenswaard

In de woning lagen op het moment dat de brand uitbrak drie mensen, moeder, dochter en haar vriend, te slapen. Gelukkig zijn zij op tijd wakker geworden en konden zij door de rook via de achterdeur het huis verlaten. Alerte buren hebben de brand gezien en met emmers de voordeur geblust. Toen de brandweer kwam was het vuur al geblust. Er raakte niemand gewond.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de brand en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.