Ondanks grote druk presteerde de politie goed; scherpe keuzes en schouders eronder in 2020

Jaarwisseling

Allereerst blikten de leden van de driehoek terug op de jaarwisseling waarbij ruim 1.200 politiemedewerkers in touw waren om deze veilig te laten verlopen. Zij kregen te maken met een lichte stijging van het aantal incidenten ten opzichte van 2019. Van de 1.276 incidenten (1.211 incidenten in 2019) waren 563 vuurwerk gerelateerd (462 in 2019) en in 267 gevallen betrof het een brand of een ontploffing (224 in 2019).

Regioburgemeester Hubert Bruls en politiechef Oscar Dros roepen de politiek op te komen tot een vuurwerkverbod. Alleen een landelijk vuurwerkverbod kan het grote aantal ernstige incidenten en het aantal slachtoffers terugdringen en daar lijkt steeds meer draagvlak voor te bestaan. Dros: “we rekenen op Den Haag”.

Dros ging daarbij nog specifiek in op de situatie in Ede en spreekt zijn afschuw uit over het lafhartige gedrag van tientallen jongeren tijdens de jaarwisseling. Door brandweer- en politiemedewerkers is aangifte gedaan van poging zware mishandeling vanwege het gooien van vuurwerk, volgens Dros met de kracht van explosieven.