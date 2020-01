Vier verdachte auto-inbraak aangehouden

Omstreeks 23.20 uur kreeg de politie melding dat mannen hadden ingebroken in een bestelauto. Zij waren vervolgens ingestapt in een personenauto die daarna wegreed. De auto kon aan de kant worden gezet op de Parkweg. Hier werden twee mannen aangehouden. De andere twee verdachten waren uitgestapt en hard weggerend. Zij konden later in de omgeving worden aangehouden.

Bij onderzoek bleek er uit de bestelauto (elektrisch) gereedschap te zijn gestolen.

De politie stelt een onderzoek in.

20202004822