Ramkraak bij winkel, politie zoekt getuigen

Bij de winkel bleek een auto gebruikt te zijn om de ramkraak te plegen. Een deel van de glazen pui was beschadigd waardoor de inbrekers naar binnen konden. In de winkel zijn diverse goederen gestolen. Een zoekactie in de omgeving leidde niet tot aanhoudingen. De politie heeft de auto in beslaggenomen voor verder onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden bij politieteam Laak via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.