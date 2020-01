Straatrover loopt bijtwond op en slaat op de vlucht, politie zoekt getuigen

De vrouw liep met haar hond over de Karel V laan waar zij twee jongens ongeveer 16 jaar voorbij liep die zich ophielden tussen een hoogwerker en een gepasseerde auto. Op het moment dat ze haar wandeling vervolgde op de Keizer Maximiliaanstraat merkte ze dat ze werd achtervolgd en vervolgens werd zij bij haar nek gegrepen en van haar smartwatch beroofd. De hond van het slachtoffer beet een van de verdachten vervolgens in zijn been. De jongens renden weg in de richting van de Tiende Penninglaan.

De politie is na de melding direct een met een onderzoek gestart. Er is buurtonderzoek gedaan en de politie heeft gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn.

Heeft u nog niet met de politie gesproken en heeft u over waardevolle informatie over de straatroof? Bel dan de politie, op 0900-8844, of anoniem op 0800-7000.