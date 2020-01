Getuigen gezocht van gewelddadige woninginbraak

De bewoner raakte, nadat hij de verdachte op heterdaad betrapte, behoorlijk gewond en is voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Signalement verdachten

De twee inbrekers voldoen aan het volgende signalement:

Inbreker 1:

Man, 1.80 meter groot

Fors postuur

Lichtkleurige muts met donkerkleurig driehoekig embleem aan voorzijde

Jas met een zwarte streep over de gehele lengte van de mouwen

Lange broek

Hij droeg mogelijk een panty over zijn hoofd om zijn gezicht te bedekken

Inbreker 2:

Man

Smal postuur

Donkere haarkleur

Lange jas tot net boven de knieën met capuchon en bontkraag

De politie sluit niet uit dat er in de kleine blauwe auto die vlakbij de hoek van de Edwin Aldrinstraat met de Martensweg geparkeerd stond een derde verdachte zat.

Heeft u informatie? Laat het ons weten!

Kunt u meer vertellen over de gezochte verdachten of de betrokken auto? Twijfel niet en deel dit dan met de recherche. Elk detail kan van belang zijn om deze zaak op te lossen. Deel uw tips telefonisch via 0900 – 88 44 of door eenvoudig gebruik te maken van het onderstaande digitaal tipformulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem onder telefoonnummer 0800-7000. Ook kunt u via de wijkagent informatie delen.

Politieonderzoek

Door agenten is er direct na de melding in de omgeving gezocht naar de verdachten en zijn omwonenden in een buurtonderzoek bevraagd of ze iets hebben gezien. Ook is er in en rondom de woning technisch onderzoek verricht. Voor zover bekend is er niets buitgemaakt. Inmiddels is duidelijk dat er enkele weken eerder ook al een poging inbraak was bij de woning. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken.

Inbraak met mishandeling

Op 26 december, notabene Tweede Kerstdag, rond 23.30 uur werd ingebroken bij de woning aan de Voss van Holtumstraat. Een bewoner die op dat moment aanwezig was sloeg alarm, een andere bewoner die thuis kwam betrapte de beide inbrekers op heterdaad. Hij werd vervolgens met een zwaar voorwerp geslagen door de verdachten. Zij gingen er vervolgens via een raam vandoor in de richting van de Edwin Aldrinstraat. Daar zijn ze vermoedelijk in een blauwe auto gestapt en in onbekende richting weggereden.