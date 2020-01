Recherche heeft extra vragen in onderzoek naar dood 27-jarige Chantal

Mogelijk bent u getuige geweest en heeft u nog niet met de politie gesproken. Of heeft u antwoord op een van de bovenstaande vragen. Tip ons via het digitaal tipformulier, stuur een berichtje via Facebook of bel 0900 8844. Anoniem tippen kan ook via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.