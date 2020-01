Brandstichting Velserbroek

Omstreeks 01.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een autobrand. Ter plaatse bleek een personenauto in brand te staan. Doordat alleen de voorzijde van de auto in brand stond, kon de brandweer het vuur snel blussen. De brandsoorzaak is (nog) onbekend. Een technisch mankement is niet onmogelijk, maar de politie houdt ook rekening met brandstichting en stelt een onderzoek in.

2020005615