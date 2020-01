Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De werkwijze, genaamd DOMST (Drugs onder minderjarigen structureel terugdringen), loop al ruim een jaar in de gemeente Purmerend. Als een minderjarige door de politie of handhaving wordt betrapt met soft- of harddrugs, wordt de drugs in beslag genomen en volgt een doorverwijzing naar Bureau Halt. Onderdeel van het HALT traject is een intakegesprek bij de Brijder Jeugd, waar gekeken wordt wat de redenen zijn van het drugsgebruik. Er kan dan eventueel een hulpverleningstraject gestart worden. Projectleider jeugd van de politie in Purmerend Rick Janssen: ‘Deze kinderen wil je niet straffen, maar je wilt ze juist hulpverlening bieden. Uiteindelijk zijn ze daar veel meer mee geholpen.’

Het traject bij Bureau Halt en de Brijder Jeugd is niet vrijblijvend: als een jongere zich onvoldoende inzet dan zal er alsnog een Officier van Justitie zich over de strafmaat buigen.