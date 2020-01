Aanhouding voor brandstichting W.H. Vliegenstraat na alarm pinautomaat

* foto is stockfoto

Agenten die na de melding gelijk een onderzoek startten rond het Van Oldenbarneveldtplein zagen op de Abel Tasmanstraat een man lopen. Toen zij hem wilden aanspreken, ging hij er vandoor. Bij het Admiraalsplein weten ze hem tegen de grond te werken. Omdat rekening werd gehouden met het scenario van een plofkraak, werd een rugzak die hij bij zich had uitvoorzorg onderzocht door explosievenexperts. In de tas bleek alleen inbrekersgereedschap te liggen. De 20-jarige Pool werd aangehouden.

Terwijl hij naar het politiebureau werd gebracht, werd ook een eerste onderzoek rond de geldautomaat gedaan. Die bleek onbeschadigd. Ook uit beelden die direct bekeken werden bleken geen aanwijzingen dat de man strafbare handelingen had verricht. Inmiddels bleek op het bureau dat deze verdachte misschien niet langer verdacht kon worden van inbraak, maar dat hij wel gelinkt kan worden aan de brand die op 5 januari woedde in een woning aan de W.H. Vliegenstraat. De verdachte is daar nu voor aangehouden.

Het onderzoek naar de brand gaat verder. Mensen die meer informatie hebben of beelden waarop opvallende zaken te zien zijn rond de datum van het incident, zijn nog steeds meer dan welkom om contact op te nemen. Dat kan via onderstaand tipformulier, de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.