Vier aanhoudingen na overval

De man was bij de 19-jarige bewoonster op bezoek toen twee mannen haar kamer binnendrongen en het slachtoffer beroofden. Daarbij werd gedreigd met een vuurwapen. De politie werd gewaarschuwd en agenten begonnen een onderzoek. In de loop van de avond zijn in Terneuzen twee mannen (42 en 32 jaar oud, aangehouden. De kamerbewoonster is ook aangehouden, wat haar rol in het geheel is geweest wordt onderzocht. Een derde mannelijke verdachte werd op 6 januari in Terneuzen aangehouden. Alle verdachten zitten nog vast.